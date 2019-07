Mise: Cda Fs scelga quella più ambiziosa Alitalia, presentate le offerte a Mediobanca Oltre a Fs, Mef e Delta anche Atlantia, il gruppo Toto, Efromovich, e Lotito

Condividi

Oltre a Fs, Mef e Delta hanno presentato la loro offerta per Alitalia anche Atlantia, il gruppo Toto, l'azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca German Efromovich e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Le proposte, secondo quanto si apprende, arrivate a Mediobanca saranno valutate stanotte sotto il profilo industriale e finanziario e lunedì 15 approdano al Cda di Fs, fissato alle 12,30. Dopo di che le proposte saranno portate al Mise e ai commissari di Alitalia per la costituzione del consorzio non necessariamente con le quote."Bene le quattro offerte - ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio secondo quanto riferito da fonti del Mise - ci sono tutti i margini per decidere il consorzio e rilanciare definitivamente Alitalia. Le numerose offerte arrivate dimostrano la bontà dell'operazione di mercato". Di Maio a questo punto "auspica che il Cda di FS decida quanto prima e che scelga l'offerta più ambiziosa. Alitalia ha bisogno di tornare a giocare in attacco e non in difesa".