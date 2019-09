Un altro mese di tempo Alitalia, proroga al 15 ottobre per offerta vincolante Fs È la sesta proroga sulla vendita. Il Mise ha accordato il rinvio del termine per l'offerta vincolante del capocordata Fs per dare più tempo al consorzio acquirente di mettere a punto il piano di rilancio

di Tiziana Di Giovannandrea È slittato al 15 ottobre il termine per l'offerta vincolante di Ferrovie dello Stato per Alitalia. Il governo ha accordato il rinvio per dare più tempo al consorzio di mettere a punto il piano di rilancio della Compagnia aerea.La richiesta è partita da parte dei Commissari straordinari Alitalia, Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari, ed il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha autorizzato la proroga sino al prossimo 15 ottobre del termine per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva per Alitalia mettendo in atto la sesta proroga da quando l'azienda è in amministrazione straordinaria.Questo al fine di permettere al consorzio acquirente composto dal capocordata Ferrovie dello Stato, Atlantia, Delta e Mef di definire i dettagli del piano di rilancio della compagnia aerea.Ferrovie dello Stato dovrebbe avere il 35% della nuova Alitalia. Un altro 35% andrebbe ad Atlantia. Il ministero dell'Economia e Finanze (Mef), dovrebbe avere una partecipazione del 15% mentre l'americana Delta Airlines dovrebbe acquisire il 10-15%.