Nota del Mise Alitalia. Prorogato al 15 luglio il termine per l'offerta vincolante La proroga "al fine di permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti che sinora hanno manifestato il proprio interesse in relazione al dossier"

Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha autorizzato i commissari straordinari Alitalia a comunicare a Ferrovie dello Stato la proroga sino al prossimo 15 luglio del termine per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva per Alitalia, e ciò al fine di permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti che sinora hanno manifestato il proprio interesse in relazione al dossier. Lo si legge in una nota del Mise.Il termine è stato dunque prorogato di un altro mese, dal 15 giugno al 15 luglio. La procedura per salvare l'ex compagnia di bandiera rischia però di innescare un braccio di ferro nel governo tra Matteo Salvini - che ha sostenuto la necessità di "affrontare e risolvere nell'immediato" la questione, esprimendo dubbi sulla manifestazione di interesse di Lotito definendolo un "mondo lontano" - e Luigi Di Maio, che gestisce il dossier mentre il M5S non ha ancora sciolto il veto su Atlantia, ben vista invece dalla Lega e considerata la scelta più credibile.