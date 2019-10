Edizione numero 14 Alla Festa del Cinema di Roma il film tratto da serie Downton Abbey con la regia di Michael Engler La pellicola riprende e prosegue le vicende dell’aristocratica famiglia Crawley: si torna nella loro sontuosa tenuta con gli ospiti più illustri che i Crawley abbiano mai sperato di avere, i sovrani del Regno Unito, il re Giorgio V e la regina Mary, i quali porteranno con sé una dama di corte la cui presenza si rivelerà sconvolgente per i padroni di casa.

.Alla Festa del cinema di Roma è il giorno del Premio alla Carriera a Bill Murray, consegnato da Wes Anderson, il regista che ha contribuito a renderlo un’icona della contemporaneità.Prima della cerimonia, Anderson dialogherà con l'attore nel corso di un Incontro Ravvicinato durante il quale i due amici ripercorreranno le tappe principali del loro percorso artistico: da Rushmore a I Tenenbaum, da Le avventure acquatiche di Steve Zissou a Il treno per il Darjeeling, passando per Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, Grand Budapest Hotel e il più recente L’isola dei cani.Altri incontri Ravvicinati con Ron Howard e Kore-eda Hirokazu.Nella Selezione Ufficiale il film tratto dalla serie tv Downton Abbey con la regia di Michael Engler.La pellicola riprende e prosegue le vicende dell’aristocratica famiglia Crawley: si torna nella loro sontuosa tenuta con gli ospiti più illustri che i Crawley abbiano mai sperato di avere, i sovrani del Regno Unito, il re Giorgio V e la regina Mary, i quali porteranno con sé una dama di corte la cui presenza si rivelerà sconvolgente per i padroni di casa.Con una sfarzosa serata da preparare e una cena da studiare in ogni minimo dettaglio, i domestici che fanno parte della fedele servitù dei Crawley dovranno fare il possibile per garantire il successo dell’evento.La visita dei monarchi darà vita a scandali, traversie e intrighi che terranno in bilico il futuro di Downton Abbey.Presentato alla Festa anche Military Wives di Peter Cattaneo.La vita delle mogli dei militari al fronte può essere ingrata. Separate dai mariti, vivono nell’ansia e nella solitudine, affrontando silenziosi sacrifici con mite coraggio, mentre vivono con il terrore che un giorno qualcuno bussi alla porta con una notizia fatale.Ma Kate, moglie di un ufficiale, sopporta tutto con grazia e fermezza, anche grazie alla libertà che trova nel canto, e riesce a convincere un gruppo di donne nella sua stessa situazione a formare il primo coro composto da mogli di militari.