Allerta nel Golfo Allarme terrorismo, voli Emirates vietati alle tunisine: "Vogliono colpire gli Emirati Arabi" Gli Emirati sono in possesso di informazioni di intelligence secondo cui tra i foreign fighter di ritorno da Siria e Iraq potrebbero esservi donne con passaporto tunisino intenzionate a colpire nel Paese del Golfo

Condividi

تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 24 dicembre 2017

La Tunisia ha annunciato di aver sospeso tutti i voli della compagnia Emirates nei suoi aeroporti come ritorsione per le restrizioni imposte dagli Emirati Arabi all'ingresso di donne tunisine nel Paese, quale misura antiterrorismo.Da venerdi' scorso è in vigore un divieto di imbarco per le tunisine, di qualsiasi eta', su tutti i voli di Emirates nel mondo.La portavoce della presidenza tunisina, Saida Garrach, ha spiegato che gli Emirati sono in possesso di informazioni di intelligence secondo cui tra i foreign fighter di ritorno da Siria e Iraq potrebbero esservi donne con passaporto tunisino, intenzionate a colpire nel Paese del Golfo."La Tunisia comprende le preoccupazioni degli Emirati, ma non puo' accettare il modo in cui sono state trattate le donne tunisine", ha commentato Garrach.Il ministero emiratino degli Esteri, Anwar Gargash, su Twitter ha scritto: "Siamo in contatto con i nostri fratelli tunisini su informazioni che riguardano la sicurezza e che hanno richiesto misure specifiche e temporanee". Tra queste, appunto, il divieto per le passeggere tunisine di volare con Emirates. Misura alla quale la Tunisia ha risposto chiudendo i suoi scali agli aerei della compagnia.