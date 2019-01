Maltempo Allerta neve, i giorni della merla portano freddo e gelo

Con i giorni della 'merla, tradizionalmente i più freddi dell'anno, in Italia torna la neve sul centro-nord.Nuovo peggioramento al Nord-Ovest dove torna la neve, anche a quote di pianura mentre piogge sparse interesseranno le regioni tirreniche e le isole, con nevicate sulle zone montuose.I primi fiocchi inizieranno a cadere in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige e toccheranno anche grandi città come Torino, Milano, Bologna e la stessa Genova.Tra venerdì e sabato la situazione peggiorerà per il transito di una forte perturbazione che potrebbe portare nubifragi su Alpi, Prealpi, Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio. Anche in alcune zone del sud ha iniziato a cadere la neve, con il Vesuvio che si presenta imbiancato.Gli ultimi tre giorni di gennaio sono detti della 'merla' perchè la leggenda vuole che un tempo questo uccello avesse il piumaggio bianco che si è trasformato in grigio per la fuliggine attirata dopo che si riparò in un camino per proteggersi dal freddo. Quest'anno coincidono con l'arrivo dalla Francia di una serie di vortici instabili sul Mediteranno che richiamano aria fredda dal Nord Europa e aria mite e umida da Sud, favorendo le nevicate.La Coldiretti ha avvertito che sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi per le temperature sotto lo zero. In particolare a rischio ci sono le coltivazioni invernali come carciofi, finocchi, sedano, prezzemolo, cavoli, verze, cicorie e broccoli, ma lo sbalzo termico improvviso ha un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra.