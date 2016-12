Via libera alla proposta del ministro Calenda Almaviva accoglie la mediazione del governo. Congelati fino a marzo 2.500 licenziamenti C'è il sì anche dei sindacati. Licenziamenti bloccati fino a un accordo da concludere entro il 31 marzo 2017

Schiarita sulla vertenza dei call center. Almaviva Contact accoglie la proposta di mediazione formulata dal governo, "condividendone le finalità e le linee guida, in quanto impegna le parti ad affrontare in termini strutturali le misure per il recupero di efficienza e produttività aziendale e per la conseguente messa in sicurezza della Società". E' quanto si legge in una nota del gruppo."Queste misure - prosegue la nota di Almaviva - in linea con le indicazioni concrete fornite dal governo e in presenza del suo alto ruolo di garanzia, vanno accompagnate da ammortizzatori sociali adeguati e dovranno essere correttamente definite in un accordo da concludere entro il 31 marzo 2017.L'accordo sulla mediazione del governo era già stato accettato dai sindacati. "Cgil, Cisl, Uil e Ugl danno la loro disponibilità ad accettare il percorso illustrato che, per avere efficacia e credibilità, dovrà prevedere una costante e fattiva presenza del Ministero", si legge in una nota congiunta.In questo modo, i 2.511 licenziamenti previsti dalla ventilata chiusura delle sedi di Roma e Napoli sono per ora scongiurati."Abbiamo evitato che esplodesse la bomba, da domani lavoriamo per disinnescarla", ha detto ilsegretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, al termine dell'incontro su Almaviva svoltosi al ministero dello Sviluppo economico tra il ministro Carlo Calenda, il viceministro Teresa Bellanova e i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil."La Cisl e la Fistel Cisl si sono sempre battuti e si batteranno nei prossimi giorni con grande senso di responsabilità per salvare Almaviva e garantire la continuità occupazionale per migliaia di lavoratori", dichiarano in una nota congiunta la leader della Cisl, Annamaria Furlan, e il segretario generale della Fistel, Vito Vitale.