Almaviva: niente accordo, la sede di Roma chiude Fallito ultimo incontro, i lavoratori licenziati sono oltre 1.600

Condividi

La sede di Roma del call center Almaviva Contact chiude e le lettere di licenziamento dei 1.666 dipendenti sono già tutte partite.E' questo, secondo quanto si apprende, l'esito dell'incontro convocato in extremis dal viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, tra azienda e sindacati."Le Rsu hanno ritenuto quell'accordo inaccettabile e quindi hanno determinato la perdita di lavoro di oltre 1.600 persone". E' quando dichiara, ai microfoni di RaiNews24, Bellanova, in merito al mancato accordo, avvenuto "perché il 22 dicembre" quando si è raggiunta un'intesa transitoria per evitare i licenziamenti "non si è voluto prendere tempo", nonostante i segretari generali dei sindacati avessero giudicato "la nostra proposta positiva".Rimane in piedi, ha proseguito Bellanova, la trattativa su Napoli: "Si avvierà un confronto che spero proficuo per la stabilizzazione di quei posti di lavoro".