2017/08/21 11:15

Asia Alta tensione in Corea: al via Ulchi Freedon Guardian, l'esercitazione congiunta USA-Corea del Sud Anche se Seul e Washington sostengono si tratti di manovre di carattere difensivo, in caso di invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord, Pyongyang lo considera un messaggio di guerra e in genere risponde effettuando test missilistici.

