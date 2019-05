Amministrative: al via lo spoglio in Piemonte e nei 3800 comuni al voto, ecco le prime proiezioni

Condividi

Al via lo spoglio nei quasi 3.800 comuni dove oltre 16,4 milioni di elettori sono stati chiamati al voto. Lo spoglio riguarderà anche la regione Piemonte. Un test importante che riguarda molte grandi città con: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. A questi centri si aggiungono: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai aci sarebbe un testa tra il candidato del centrosinistra Luca Salvetti al 29,8% e quello del centrodestra Andrea Romiti al 29,7, M5s con Stella Sorgente ferma al 12,8%. Mentre il candidato di Potere al Popolo Marco Bruciati è al 14,8%.è in testa il sindaco uscente, Andrea Romizi, candidato del centrodestra unito, con il 54,6%. Segue Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra con il 30,5% e Francesca Tizi, del Movimento 5 Stelle, con il 7%. La copertura del campione è del 16%.è testa a testa tra Roberto Gravina del M5s e Maria Domenica D'Alessandro sostenuta dal centrodestra: per entrambi la stessa percentuale, 34,5%. Antonio Battista del centrosinistra è per il momento al 27,4%.è nettamente in testa il candidato del centrosinistra Gian Carlo Muzzarelli (51,3%) che stacca nettamente Stefano Prampolini (30,6%) del centrodestra. Al 12,5% Andrea Giordani, candidato del M5s.Anche in Piemonte è cominciato lo spoglio dei voti per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale. Le operazioni sono iniziate alle 14. Il candidato del centrodestra Alberto Cirio, in vantaggio secondo gli exit poll sul governatore uscente del centrosinistra Sergio Chiamparino, segue le operazioni dal suo ufficio nel centro storico di Alba. Secondo le primeAlberto Cirio vincerebbe con il 50% dei voti, a seguire Sergio Chiamparino al 35,2%, Giorgio Bertola 14% e Valter Boero 0,8%.