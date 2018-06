Viminale Amministrative, il 10 giugno si vota per le comunali. Eventuale ballottaggio il 24

Sono 761 i comuni italiani chiamati al voto domenica 10 giugno per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. Gli elettori che dovranno esprimersi sono 6.749.654.In caso di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, si voterà domenica 24 giugno. Sul sito www.interno.gov.it è consultabile l'elenco dei Comuni interessati alle prossime consultazioni.In dettaglio: 109 comuni superiori a 15.000 abitanti (di cui 20 comuni capoluogo) e 652 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti.Questi i capoluoghi di provincia coinvolti: Brescia, Sondrio, Imperia, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Terni, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Sono interessati dalla consultazione elettorale anche i consigli circoscrizionali III e VIII di Roma Capitale.