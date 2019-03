Amministrative in Turchia, test per il presidente Erdogan Si tratta delle prime elezioni in seguito al passaggio della Turchia al sistema presidenziale, avvenuto con il referendum del 2017

Condividi

Urne chiuse in Turchia, dove oggi si è votato per le elezioni municipali, un test sulla tenuta del partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan. I seggi hanno chiuso i battenti alle 16 ora italiana e i primi risultati sono attesi in serata. I cittadini erano chiamati a eleggere sindaci, consiglieri municipali e capi di quartiere, muhtar in turco.L'Akp rischia una sconfitta dall'alto valore simbolico nella capitale Ankara e persino a Istanbul a causa del rallentamento dell'economia.Le operazioni di voto decideranno le amministrazioni dei 1.289 comuni delle 81 province del Paese.Tradizionalmente altissima l'affluenza in Turchia, con 57 milioni di cittadini che potranno apporre la propria preferenza sui simboli di 12 diversi partiti politici per decidere sindaci, giunte comunali, rappresentanti di circoscrizione e rappresentanti locali.Si tratta delle prime elezioni in seguito al passaggio della Turchia al sistema presidenziale, avvenuto con il referendum del 2017.È salito a 4 morti il bilancio di diversi scontri tra gruppi rivali che si sono verificati oggi in varie province dell'est della Turchia durante il voto per le elezioni amministrative. Lo riferisce una nota del ministero dell'interno di Ankara. Complessivamente, fino alle 15 locali, gli episodi di violenza che hanno richiesto l'intervento delle forze di sicurezza sono stati 310.