MONDO

2016/12/21 21:06

Nel continente è a rischio un bimbo su 4 Diamo peso a chi non ce l'ha. La campagna di Amref contro la malnutrizione in Africa Bowerman, Cracco e Cannavacciuolo preparano le loro ricette per Giobbe Covatta

Dall’incontro di tre chef stellati – Cristina Bowerman, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo – e un cuoco d’eccezione, Giobbe Covatta, nasce “Diamo peso a chi non ce l’ha”, una campagna per combattere la malnutrizione in Africa a fianco di Amref.



In Africa un bambino su quattro rischia di morire di malnutrizione acuta. Nel solo Kenya oggi 2.1 milioni di bambini sono fortemente sotto peso. I primi mille giorni di vita - dal concepimento alla fine del secondo anno - sono determinanti. La scarsa alimentazione in questa finestra critica di tempo può ritardare lo sviluppo fisico e mentale per tutta la vita.



