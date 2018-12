Vincitore della dodicesima edizione di XFactor Anastasio, rapper di destra?: "Sono un libero pensatore" "Salvini e Renzi possono dire cose giuste". E poi dichiara: "Alle ultime elezioni ho votato scheda bianca"

"Non sono comunista né fascista,ancora parliamo di questo? Io mi tengo informato, metto like e vedo cosa dicono le persone". Lo ha detto Marco Anastasio, il vincitore della dodicesima edizione di X Factor rispondendo ad una domanda sulle polemiche nate intorno ai like a CasaPound eSalvini."Mi fa sorridere questa polemica, è fuffa scritta sulla base di non so cosa", dice il diretto interessato, vincitore di X Factor, a proposito di un articolo che lo aveva bollato come vicino alle idee sovraniste di Donald Trump e Matteo Salvini. "Io mi ritengo un libero pensatore", aggiunge in conferenza stampa a chi gli chiede quali siano le sue idee politiche. "Non credo che le mie posizioni siano additabili come di destra. Io non sono né comunista né fascista", dice ancora il rapper, che alle ultime elezioni confessa di aver votato scheda bianca."Oggi - continua - la politica è un caos completo, si è ribaltata, la sinistra parla di temi sociali ma in chiave liberista, la destra si occupa di lavoratori. Oggi è un casino. E - aggiunge - non mi sento di etichettarmi in nessuna maniera. Mi etichetto come un libero pensatore. Per me può dire una cosa giusta anche Salvini, così come Renzi. Guardo alla cosa che uno dice non alla persona che la dice".Le polemiche all'indomani della vittoria del rapper nell'edizione 2018 di X Factor. L'inedito 'La fine del mondo' convince giudici e pubblico