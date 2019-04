Stallo sul decreto ​Ance: "Bloccato anche il decreto Sblocca-cantieri, il Paese è fermo"

Lo stallo sui decreti Crescita e Sblocca-cantieri come simbolo di un Paese in panne. E' la denuncia che arriva dai costruttori dell'Ance, che ha riunito oggi a Roma a Consulta dei presidenti per la consegna dei materiali per la campagna 'nastri gialli' contro degrado e burocrazia asfissiante. 'Il caso del decreto Sblocca-cantieri, scomparso da quasi un mese dai radar dopo l'approvazione salvo intese in Consiglio dei Ministri, e anche del decreto crescita approvato poco dopo ma ancora in stallo, e' emblematico di un Paese che fatica a reagire e che quindi non puo' crescere', ha detto il presidente, Gabriele Buia. 'Abbiamo chiesto con forza da tempo un provvedimento indispensabile per far partire le opere urgenti per la messa in sicurezza del territorio, per le citta' e per realizzare le tante infrastrutture che servono al Paese', richiama il Presidente Buia, ma finora 'ma abbiamo solo potuto leggere delle bozze non definitive'.