Golfo dell'Oman Anche l'Arabia Saudita accusa l'Iran per l'attacco alle petroliere Ryad si unisce a Usa e Regno Unito nell'indicare l'Iran come il colpevole dell'accaduto. Teheran: gli Stati Uniti cercano un pretesto per aggredire

Condividi

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha accusato l'Iran per l'attacco a due petroliere avvenuto giovedì nel golfo dell'Oman. "Il regime iraniano non ha rispettato la visita del primo ministro giapponese a Teheran ed a risposto ai sui sforzi diplomatici attaccando due petroliere, una delle quali giapponese", ha detto in un'intervista al quotidiano Asharq al-Awsat.Anche gli Usa e il Regno Unito indicano l'Iran come il colpevole dell'accaduto. Accuse che gli iraniani hanno respinto al mittente con forza."Noi non vogliamo una guerra nella regione ma non esiteremo a reagire contro tutte le minacce ne confronti del nostro popolo, la nostra sovranità, integrità territoriale ed interessi vitali", ha avvertito Mohammed bin Salman.Il presidente del parlamento iraniano Ali Larijani ha accusato indirettamente gli Stati Uniti di essere dietro l'attacco a due petroliere nello Stretto di Hormuz. "Gli Stati Uniti - ha detto - hanno una storia di precedenti nel fabbricare tensioni per usarle come scusa per un'aggressione".I membri dell'equipaggio della petroliera norvegese attaccata nel Golfo di Oman sono arrivati a Dubai dopo due giorni in Iran, mentre l'altra nave attaccata, giapponese, è ancorata in rada davanti alla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti. Le testimonianze dei marinai e i danni evidenti sugli scafi della Front Altair e della Kokuka Courageous, avranno un ruolo determinante per accertare le responsabilità.