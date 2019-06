Le indagini dei carabinieri Ancora maltrattamenti di bimbi nelle materne. Maestra arrestata a Ragusa, un'altra sospesa a Nardò Schiaffi, botte, insulti e minacce ai danni di bambini di 3-4 anni

Non passa quasi giorno senza che emergano nuovi casi di maltrattamenti ai danni di bimbi della scuola materna. Gli ultimi due episodi a Ragusa, in Sicilia, e a Nardò, in Puglia.Bambini forzati a mangiare, schiaffeggiati, rimproverati, sottoposti a violenze psico-fisiche dalla maestra di un asilo nido, una ragusana di 56 anni, arrestata per maltrattamenti aggravati perché commessi nei confronti di minori. E' quanto scoperto nel corso delle indagini dei carabinieri di Ragusa. Le indagini sono ancora in corso.Sette gli episodi più gravi contestati che hanno portato il gip Andrea Reale a emettere il provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari. "Voglio bene ai miei bambini, avete visto male", avrebbe detto la donna ai militari dell'Arma che questa mattina hanno notificato il provvedimento alla donna, secondo quanto riferito dal capitano comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ragusa, Elisabetta Spoti.L'attività è partita dalla denuncia di una madre che si è presentata davanti ai carabinieri di Ragusa Ibla. Ha detto che la sua bambina di due anni che frequenta un asilo nido ha parlato della "maestra cattiva" e riferito di comportamenti e atteggiamenti strani di sua figlia che ogni tanto non vuole andare a scuola. Aveva sentito altre lamentele, ma nessuno aveva avuto coraggio di esporsi.La stazione di Ragusa Ibla ha iniziato con intercettazioni audio e video richieste dal magistrato incaricato, Francesco Riccio, con cui sono stati raccolti elementi a sufficienza per richiedere una misura nei confronti di una sola delle maestre. Indagini ancora in corso, conferma il pm Riccio.Botte, minacce, umiliazioni anche da parte di una maestra 61enne nei confronti di bimbi di soli tre-quattro anni nell'aula di una scuola materna di Nardò, in Puglia. E' quanto emerge dalle riprese audiovisive eseguite dai carabinieri sin dallo scorso febbraio, dopo la denuncia dei genitori di un bambino che avevano notato dei lividi sulle gambe del piccolo. Dall'audio captato dalle telecamere, i militari hanno estrapolato numerose frasi minacciose rivolte dalla maestra ai suoi piccoli alunni, come "guai a te se ti muovi, ti taglio le gambe con la forbice falla venire qua che gli taglio... ". E ancora: "Fate schifo", "Ti devo dare le botte per una panchina vuota che c'e'?". I carabinieri hanno anche documentato sculacciate, schiaffi, spintoni e altri maltrattamenti ai danni dei bambini e ulteriori frasi come "ti taglio le gambe ti spezzo le ossa". In diversi casi, le offese provocavano il pianto dei bambini.In tutto, i carabinieri hanno documentato 47 episodi di maltrattamento dallo scorso febbraio a maggio. Gli elementi raccolti dai militari della stazione di Nardò hanno portato alla sospensione della maestra dal pubblico servizio con un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Lecce, Edoardo D'Ambrosio, su richiesta del sostituto procuratore, Donatella Palumbo.