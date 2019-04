SPORT

Ligue 1 ​Ancora razzismo nel calcio. In Francia insulti a Prince Gouano, interrotta Digione-Amiens Interrotta per alcuni minuti, ieri sera in Francia, la partita di Ligue 1 tra Digione e Amiens, macchiata da insulti razzisti nei confronti del giocatore Prince Gouano, capitano della squadra ospite ed ex primavera Juventus. In Premier League è allarme discriminazione. Bufera sui tifosi del Chelsea per Salah. L'Arsenal censura un supporter per Koulibaly

Insulti razzisti a portiere 14enne, gara sospesa

Brutto episodio nell'anticipo di Ligue 1 giocato ieri sera tra Digione e Amiens. Nel corso della partita ci sono stati ululati e insulti razzisti nei confronti di Prince Gouano, capitano della squadra ospite, e a un certo punto, era il 33' del secondo tempo, la partita è stata sospesa.



I giocatori hanno abbandonato il campo prima di rientrare cinque minuti più tardi, nel frattempo alcuni di loro hanno cercato il dialogo con i tifosi affinché la situazione tornasse alla normalità.



I giocatori hanno abbandonato il campo prima di rientrare cinque minuti più tardi, nel frattempo alcuni di loro hanno cercato il dialogo con i tifosi affinché la situazione tornasse alla normalità.

Fra loro non c'era Gouano, che invece ha dato l'impressione di prendersela e indicando con il dito il settore da dove aveva sentito provenire i 'buuu' si è diretto verso quello 'spicchio' di stadio prima di essere calmato. Prince Gouano, 26 anni, ha giocato anche in Italia, prima nella Primavera della Juventus e poi nel Lanciano.

