Mercati Ancora un colpo alle Borse dai Dazi Tutte in calo anche in Europa

Condividi

di Sabrina Manfroi L'annuncio di nuovi dazi alla Cina per 200 miliardi di dollari pesa fortemente sulle borse. In Europa gli indici principali perdono oltre un punto percentulae, Milano -1,4%, dopo che in Asia Tokyo ha lasciato l'1,19%, Shanghai -1,76%. A Piazza Affari in calo tutti i 40 titoli dell'indice Ftse Mib eccetto Luxottica, +0,35%, Cnh, Exor e Azimut scendono di oltre il 3%.L'euro sul dollaro e' a quuota 1,1735, lo spread e' stabile a 236 punti base, il rendimento decennale al 2,65%. Attesa in mattinata un'asta di bot a 12 mesi fino a 6 miliardi di euro.