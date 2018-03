Meteo Ancora vento e gelo al Nord, disagi sulle strade. Breve pausa del maltempo domenica Autostrade, riaperta la A26 tra Genova e Alessandria. Traffico regolare su A1 in Emilia-Romagna

La morsa del gelo che sta tenendo da giorni l'Italia sotto scacco continua a causare disagi alla circolazione e a portare freddo, soprattutto al Nord. Un senza fissa dimora tunisino di 52 anni è morto a Mantova, dove la temperatura è scesa in questi giorni abbondantemente al di sotto dello zero.Per la coda del maltempo sono stati 9 oggi i treni a lunga percorrenza cancellati, 5 domani. E se per domani è attesa una tregua con qualche schiarita, oggi ha nuovamente nevicato a Milano dove c'è stato anche un forte vento. Ancora problemi in Liguria, dove non cessa l'allerta, e dove è stata chiusa per un'oretta la A26 Genova Voltri-Alessandria a causa della pioggia gelata.Ed è proprio in Liguria che l'allerta neve, bassa perché di colore giallo, è stata prolungata fino a stasera. Nelle zone montane l'allerta è stata arancione fino alle 15, poi è diventata gialla fino alle 18. A Cairo Montenotte nel savonese sono state prese misure straordinarie adottate dalla dalla direzione generale e sanitaria dell'ospedale di Cairo, a causa dell'abbondante nevicata che sta interessando la zona.Nevica abbondantemente a Torino. Una mareggiata ha provocato invece danni sul litorale romano mentre una frana, che continua a muoversi da ieri dopo aver bloccato il vecchio tracciato della statale 64 sull'Appennino bolognese, ha raggiunto il letto del fiume Reno. A Pisa l'Arno è salito sopra il primo livello di guardia ma la situazione sulla costa è in miglioramento.Allerta meteo dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani sull'Emilia-Romagna, per piogge e neve. Disagi nell'Alessandrino per il maltempo, caratterizzato da pioggia congelante soprattutto nelle valli Borbera e Curone, Acquese, Ovadese e la zona di Serravalle Scrivia. L'autostrada A26 dei Trafori tra lo svincolo per l'A21 'Torino-Piacenza' (dove sono segnalate precipitazioni sull'intero tratto) e quello per l'A10 'Genova-Ventimiglia', compresa la diramazione 'Predosa-Bettole'. Sul territorio della provincia di Alessandria dalla sera del 28 febbraio a oggi sono caduti fino a 90 centimetri di neve.Sono terminate le precipitazioni nevose sulla rete di Autostrade per l'Italia, che raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta.Sono oltre 190 gli interventi dei Vigili del Fuoco, con circa 30 in attesa, effettuati dalle otto di stamattina alle venti di questa sera. Il comando ha potenziato il suo dispositivo di soccorso. La maggior parte degli interventi hanno riguardato alberi e rami pericolanti, infiltrazioni nei cornicioni e distacchi di intonaci in moltissimi fabbricati, danni d'acqua nei condomini e verifiche strutturali. Il 25% degli interventi sono di soccorso ordinario. In via Cincinnato 52, in zona Porta furba, è stata evacuata un palazzina abitata da ameno una decina di persone, extracomunitari, a causa della presenza di lesioni strutturali.Dunque da domani le gelide correnti siberiane si attenueranno, in serata è previsto un miglioramento generale e domattina al Nord splenderà il sole. Nel pomeriggio però il tempo ricomincerà a peggiorare a partire da ovest. Al Centro breve pausa domenicale per la pioggia, a parte la Sardegna, e al Sud giornata variabile perlomeno fino al pomeriggio, quando ricominceranno le precipitazioni. Le temperature in aumento un po' dovunque.L'ondata di freddo e gelo ha devastato le coltivazioni agricole in tutta Europa dove si sta verificando un crollo delle disponibilità per il taglio dei raccolti nelle campagne e le difficoltà di consegna nelle città a causa dei blocchi della circolazione. L'allarme arriva dalla Coldiretti che teme un danno alla agricoltura di oltre 300 milioni di euro.