Roma Andrea Camilleri, bollettino medico: "Condizioni critiche ma stabili" Il prossimo bollettino medico è in programma tra 24 ore

Condividi

Rimangono critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma. "Dall'ultimo bollettino medico delle 17 di ieri, non si sono verificate variazioni significative delle condizioni cliniche - si legge nel bollettino della Asl Roma 1 - che permangono critiche. Continua il monitoraggio, il supporto intensivo delle funzioni vitali e il percorso diagnostico-terapeutico programmato". Il prossimo bollettino medico è in programma tra 24 ore."La forte fibra del paziente ci sta consentendo di proseguire come programmato l'iter diagnostico-terapeutico, con l'intento di supportare e stabilizzare la funzione degli organi vitali" aveva detto ieri Roberto Ricci, direttore del Dea dell'ospedale Santo Spirito, leggendo il bollettino medico sulle condizioni dello scrittore.