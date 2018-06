Il voto Andrea Scordella, primo sindaco leghista in Abruzzo Il 42enne ispettore di polizia vinto al ballottaggio con 55,36%

Silvi è il primo Comune in Abruzzo ad avere un sindaco leghista, Andrea Scordella. Il 42enne ispettore di polizia vinto al ballottaggio con 55,36% sul centrosinistra di Francesco Comignani con il 44,64%."Sono nato qui, ho studiato qui, sono vissuto qui, sono andato via solo per lavoro, ho sempre creduto a questo progetto, ora con la mia squadra cambieremo questa città". Così ha commentato la vittoria Scordella.Il giovane amministratore ha ricevuto la telefonata segretario nazionale e ministro dell'Interno Matteo Salvini che, sottolinea, "era molto contento della vittoria e mi ha detto che ora deve venire per forza essendo il primo sindaco della Lega".“Abbiamo dato l’anima, ci abbiamo messo il cuore, anche Silvi ha capito che è il momento di cambiare e di una politica di buon senso", è stato il commento a caldo dell'onorevole Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale della Lega. "L'elettorato cinque stelle ci ha sostenuto? Non lo so, credo gli elettori abbiano votato secondo coscienza".Scordella ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e a suo padre. "Ringrazio il partito, il centrodestra e tutti i cittadini che mi hanno votato"