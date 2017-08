Angelus Papa Francesco: "Serenità e pace alle vittime di sciagure,tensioni, guerre"

"A Maria Regina della pace, che contempliamo oggi nella gloria del Paradiso, vorrei affidare ancora una volta le ansie e i dolori delle popolazioni che in tante parti del mondo soffrono a causa di calamità naturali, di tensioni sociali o di conflitti". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus nella solennità dell'Assunta. "Ottenga la nostra Madre celeste per tutti consolazione e un futuro di serenità e di concordia!", ha aggiunto.Commentando il Magnificat, nella catechesi che ha preceduto l'Angelus, Papa Francesco, rivolto alla folla di piazza San Pietro, ha aggiunto a braccio al testo: "vorrei domandare a ciascuno: come va la mia umiltà? Ma non rispondete ad alta voce". "Il dono più grande che Maria porta a Elisabetta e al mondo intero è Gesù, che già vive in lei; e vive non solo per la fede e per l'attesa, come in tante donne dell'Antico Testamento: dalla Vergine Gesù ha preso carne umana, per la sua missione di salvezza", ha affermato Francesco ricordando la visita della Vergine alla "casa di Elisabetta e di suo marito Zaccaria, dove prima regnava la tristezza per la mancanza di figli e ora c'è la gioia di un bambino in arrivo: un bambino che diventerà il grande Giovanni Battista, precursore del Messia". Così, ha osservato il Papa, "quando arriva Maria, la gioia trabocca e prorompe dai cuori, perché la presenza invisibile ma reale di Gesù riempie tutto di senso: la vita, la famiglia, la salvezza del popolo.Tutto!".