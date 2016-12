Twitter Anis Amri, la polizia di Berlino ringrazia in italiano : "Pronta guarigione ai colleghi feriti" Il governo tedesco, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Martin Schaefer, "e' grato alle autorita' italiane per la collaborazione molto stretta, basata sulla fiducia. I nostri colleghi al consolato di Milano sono stati avvertiti tempestivamente.

Anche la polizia di Berlino ringrazia ed esprime solidarietà agli agenti italiani protagonisti dello scontro a fuoco che stanotte a Sesto San Giovanni ha portato all'arresto di Anis Amri responsabile della strage di lunedì al mercatino di natale.



Lo fa con un tweet, scritto anche in italiano:





Grazie e pronta guarigione ai colleghi feriti.#Danke für die Unterstützumg & gute Besserung dem verletzten Kollegen. #Breitscheidplatz

^yt https://t.co/pADRzz6Wym — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 23 dicembre 2016

Il governo tedesco, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Martin Schaefer, "e' grato alle autorita' italiane per la collaborazione molto stretta, basata sulla fiducia. I nostri colleghi al consolato di Milano sono stati avvertiti tempestivamente. Ulrike Demmer, tra i portavoce di Angela Merkel, ha invece preferito non commentare la notizia fino a che da Roma non sara' arrivata una conferma scritta dall'Italia della morte di Amri. "Vi chiedo un po' di pazienza", ha detto ai giornalisti.