"Tregua precaria senza percorso politico" Ankara, incontro Conte-Erdogan: "Lavoriamo per tregua in Libia e risultato duraturo" Il presidente turco annuncia: "Probabile presenza dell'Onu con osservatori". Dal premier italiano Conte la richiesta di "accelerare il percorso di Berlino e lo sforzo della comunità internazionale". Poi un appello ai libici: "Italia alleata se volete democrazia"

"Mi auguro che si arrivi al più presto al cessate il fuoco permanente " in Libia. Lo dice il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando del lavoro diplomatico in corso a Mosca. "Apprezziamo gli sforzi da parte italiana per raggiungere l'obiettivo" ha aggiunto Erdogan. "Con il presidente del Consiglio italiano siamo in stretto contatto. Abbiamo fatto un pranzo di lavoro. E' un caro amico" ha detto Erdogan. "Abbiamo parlato della Libia, della Siria, delle relazioni bilaterali. Questo week end c'è un vertice a Berlino. Io, Putin e il premier italiano Conte parteciperemo", ha aggiunto Erdogan."Dopo il mio colloquio con Guterres posso dire che può esserci la probabilità di una presenza Onu "in Libia: "da osservatori" le Nazioni unite possono essere presenti" ha poi precisato il presidente turco."Sono giorni molto delicati, Italia e Turchia affrontano sfide comuni: il terrorismo, i flussi migratori, l'instabilità in Medioriente e nel Mediterraneo. E' molto importante che i nostri paesi possano coltivare un confronto costante, un dialogo politico serrato. Abbiamo condiviso con Erdogan l'urgente necessità di porre fine all'escalation sul terreno libico per garantire un cessate il fuoco duraturo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro ad Ankara con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. "Il cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria se non inserito in uno sforzo della comunità internazionale per garantire stabilità alla Libia. E per questo abbiamo condiviso la opportunità che si acceleri il processo di Berlino".Poi ha proseguito: "Rivolgo un appello a tutti i libici: ogni giorno con ogni comportamento che assumono decidono del loro futuro, se ne vogliono uno di prosperità e benessere e vogliono aprirsi alla piena vita democratica troveranno sempre nell'Italia un alleato, perché non mira a interferenze che possano condizionare uno scenario futuro di piena autonomia e stabilità".L'Italia sostiene per la Libia il "percorso già disegnato sotto egida Onu. L'Ue a Berlino avrà un grande ruolo ma anche Turchia e Russia lo avranno" ha precisato il premier. Alla conferenza di Berlino "ci saranno anche gli attori libici: non è possibile parlare di Libia se non ci sarà un approccio inclusivo. Qui si tratta di un processo politico", ha infine sottolineato Conte. "L'Italia non può non recitare una parte. Ce lo riconoscono tutti e ci sono ragioni storiche e culturali. Non per nostra finalità o bieco interesse: vogliamo usare l'influenza per indirizzare il processo verso autonomia e indipendenza del popolo libico".