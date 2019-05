Anna Frank: esce una nuova versione del suo diario, sarebbe quella originale "Liebe Kitty" ("Cara Kitty) è un manoscritto incompleto. Secondo Laureen Nussbaum- che conosceva i Frank- il Diario a tutti noto è il frutto di un lavoro di sintesi fatto dal padre di Anna. Il nuovo libro, che sta per essere pubblicato in Germania, Austria e Svizzera, è "il diario originale", quello che tutte le persone dovrebbero leggere

Sono passati 75 anni da che Anna Frank scrisse il suo diario, famoso in tutto il mondo. E ora, una nuova traduzione sta per essere pubblicata in Germania, Austria e Svizzera.

"Liebe Kitty" ("Cara Kitty) è un manoscritto incompleto della "ragazza che voleva diventare una scrittrice". Ma Laureen Nussbaum - una sopravvissuta all'Olocausto che conosceva Anna e la sua famiglia - sostiene che in realtà questo libro sia "il diario originale", quello che la stessa Anna Frank intendeva pubblicare ed è quello che tutte le persone dovrebbero leggere.



"Questo è il libro che Anna voleva scrivere e pubblicare. Il diario che abbiamo letto finora è il frutto di un lavoro di raccordo tra passaggi del diario originale e la nuova versione fatto dal padre di Anna. E' una sorta di pastone".



Dalla Casa Museo di Anna Frank dicono che questo nuovo Diario "avvicina ancor più il lettore all'autrice".



Anna e la sua famiglia si nascosero dai nazisti durante la Seconda Guerra mondiale, vivendo in un'ala segreta della loro casa ad Amsterdam, ma furono scoperti nel 1944. Anna morì all'età di 15 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen nel 1945. Il suo diario fu pubblicato due anni dopo ed è stato letto in tutto il globo.