Salgono a 486 i morti sul lavoro Annegano nella vasca di un'azienda agricola: 4 morti sul lavoro ad Arena Po, in provincia di Pavia Due dei quattro morti erano fratelli e proprietari dell'azienda

Sono morti tutti e quattro, annegati in una vasca di liquami dell'azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia. Due corpi sono stati recuperati subito dai Vigili del Fuoco mentre per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di decantazione dei liquami dove tutti e quattro erano finiti.Due dei morti erano fratelli indiani e proprietari dell'azienda agricola, uno dei più importanti allevamenti di bovini del pavese. Pare che siano caduti nel letame contenuto in una cisterna altra circa 3 metri. Intorno alle 12.00 i famigliari, non vedendoli tornare, sono andati dentro la stalla e lì hanno visto una gamba uscire dal letame. Sull'accaduto indagano i carabinieri.Qualche giorno fa erano usciti i dati dei morti sul lavoro del primo semestre del 2019. Erano 482 gli infortuni mortali, il peggior dato dal 2016. Ora i morti diventano 486. Paolo Capone, segretario generale dell'Unione generale del lavoro (Ugl), dichiara in merito all'incidente di Pavia: "Adesso più che mai serve un'azione forte da parte del Governo: è necessario un intervento tempestivo per porre fine a queste stragi silenziose. Non possiamo più restare a guardare".