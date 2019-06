La successione a Bouteflika Annullate le elezioni presidenziali del 4 luglio in Algeria Il Consiglio costituzionale ha rigettato le uniche due candidature

Non si terranno le elezioni presidenziali in Algeria in programma per il prossimo 4 luglio. Lo ha annunciato il Consiglio costituzionale algerino in un comunicato diffuso oggi in cui si evoca "l'impossibilità" di organizzare la tornata elettorale. Le uniche due candidature depositate ufficialmente sono state rigettate dal Consiglio costituzionale, senza spiegarne le ragioni. Secondo il Consiglio tocca ora al capo dello Stato fissare una nuova data.Il voto era stato indetto per eleggere il successore del presidente Abdelaziz Bouteflika, che si è dimesso il 2 aprile sotto la pressione congiunta delle manifestazioni di piazza e dell'esercito.