Storie americane Anthony Avalos, a 10 anni torturato e ucciso dalla madre. "Le aveva detto che gli piacevano maschi" Una storia atroce, che arriva dalla California. Aveva 10 anni Anthony Avalos e il coraggio, la forza, la fiducia di svelare alla sua mamma un segreto: gli piacevano anche i bambini maschi

di Valentina Martelli Una rivelazione che gli è costata la vita nella maniera più brutale e tragica, per mano di quella stessa donna che, la vita, gliel’aveva data.Heather Maxine Barron 28 anni e il fidanzato, Kareem Ernesto Leiva, 32 hanno infatti picchiato, torturato, umiliato Anthony per giorni, tenendolo senza cibo mentre, gli 8 fratelli, erano obbligati ad assicurarsi che restasse in ginocchio sopra del riso e senza poter andare in bagno.Cinque infiniti giorni di atroci torture al termine delle quali il piccolo Anthony non era più in grado di alzarsi dal pavimento, mangiare ed era in stato d’incoscienza. Solo a quel punto gli agenti dello sceriffo sarebbero stati chiamati nell’abitazione e -a loro -la madre avrebbe dichiarato che Anthony si era procurato le lesioni cadendo dalle scale.La verità la raccontava il piccolo corpo di Anthony, flagellato da frustate, bruciature di sigarette, tumefazioni - dovute alle ripetute spinte contro mobili e muri - malnutrizione e strani arrossamenti all’interno della bocca causati dalla salsa piccante che i suoi aguzzini gli facevano ingoiare. Per i due è stata richiesta la pena massima: ventidue anni in carcere per la madre e trentadue per il fidanzato.Una storia di abusi che però aveva precedenti, racconta ora la zia materna, che nel 2015 aveva denunciato al Dipartimento dei servizi per la famiglia il suo sospetto nato dal racconto di Anthony e dei fratelli.Una storia atroce, che arriverà in tribunale i primi di agosto, in questa Lancaster, a 100 chilometri a nord di Los Angeles, che confina con il Deserto del Mojave e con Palmdale, dove qualche anno fa un altro bambino, di 8 anni, era stato torturato e ucciso da mamma e fidanzato di lei.Una città di 160 mila persone dove nel ’47, alla Muroc Air Force Base, usata per test di volo, Chuck Yeagr superò il muro del suono. Dove hanno sede importanti compagnie che lavorano per la Difesa, come Boeing o Lockheed Martin, BAE e agenzie governative, come il NASA Dryden Flight Research Center, ma che ha anche una percentuale di criminalità - crimini violenti - superiore del 76 per cento, rispetto alla media nazionale.