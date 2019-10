Il caso Antisemitismo, valanga di insulti social contro Liliana Segre Al ritmo di 200 al giorno, scrive oggi Repubblica. La senatrice: "Mi sto battendo contro l'odio diffuso". Condanna corale del mondo della politica

Condividi

Liliana Segre riceve circa duecento messaggi di odio al giorno. Lo rivela Repubblica, riportando i dati dell'Osservatorio antisemitismo. La senatrice a vita, 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz, è continuamente bersagliata- scrive il quotidiano - da attacchi politici e religiosi, insulti, maldicenze, attraverso anonimi messaggi online. ​"A prenderla di mira, a farla diventare un target sono antisemiti protetti dall'anonimato, altri che lanciano i messaggi da blog e siti di estrema destra, e anche attivisti che credono alle teorie più deliranti" scrive Repubblica.

"Schifato. Non trovo termine più adatto per commentare i continui insulti che la senatrice Liliana Segre riceve ogni giorno in rete", scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "La mia solidarietà - aggiunge -, e quella di tutti i democratici. Sono insulti antisemiti o di genere che non possono passare più inosservati". "Stiamo entrando - continua - negli anni venti del nuovo millennio: nessuno si tiri indietro affinché siano anni di pace, di rispetto della dignità umana e di valorizzazione delle differenze. Grazie anche questa volta per il suo coraggio, a una grande donna italiana! Lei non sarà mai sola".

"Duecento insulti razzisti al giorno contro Liliana Segre sono la cifra terribile di un degrado umano - dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato -, di una vergogna morale e culturale che va combattuto e condannato con tutte le armi della ragione. La senatrice Segre rappresenta il simbolo del riscatto dell'umanità dagli orrori dell'Olocausto, ed è spaventoso che il valore della memoria venga quotidianamente sporcato da una schiera di odiatori seriali. Purtroppo l'antisemitismo, in tutte le sue forme, è una malapianta ancora lontano dall'essere estirpata. A Liliana Segre, donna coraggiosa e indomabile - aggiunge -, la mia totale solidarietà".

"Non accetteremo mai che a prevalere sia una cultura basata sulla logica dell'odio", afferma il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno. "La rete - continua - è uno strumento fondamentale, non può e non deve diventare la casa dei leoni da tastiera che predicano razzismo e intolleranza. Un abbraccio alla Senatrice Liliana Segre la cui testimonianza è preziosa per costruire il nostro futuro. A lei tutto il nostro sostegno".

Segre: "Mi sto battendo contro l'odio diffuso"

"Non ho Facebook, non sono sui social, e per essi non ho nessuna passione, ma mi sono resa conto che i linguaggi di odio sono molto diffusi e per questo appena nominata senatrice a vita (19 gennaio 2018 ndr) sono stata la prima firmataria di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Una strada che sto percorrendo contro i discorsi dell'odio" ha commentato Liliana Segre.