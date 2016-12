Calcio Antonio Conte: "Col mio Chelsea una cavalcata fantastica" Parla il tecnico dei Blues, capolista del campionato inglese

"Vincerne dodici di fila non è facile in Premier: quella del Chelsea è una cavalcata fantastica, ma ora l'importante è proseguire su questa strada". Parola di Antonio Conte, tecnico dei Blues e capolista del campionato inglese."Abbiamo giocato una buona partita, anche se avremmo potuto segnare di più", il suo commento dopo il 3-0 sul Bournemouth, dodicesimo successo consecutivo in campionato."Per la prima volta abbiamo giocato senza un centravanti di ruolo, ma non abbiamo sofferto l'assenza di Diego Costa", ha aggiunto Conte, che ha preferito cambiare assetto ma promette a Batshuayi nuove chance, in caso di altre assenze di Diego Costa. "È giovane, si sta adattando a questo campionato: per il futuro ho fiducia in lui".Infine una risposta indiretta alle critiche al calendario di Mourinho, convinto che il maggior spazio di riposo favorisca il Chelsea: "Io so che tra quattro giorni avremo un'altra partita difficile, contro lo Stoke: ora tutti ci vogliono battere".