Politica economica Antonio Tajani: "Manovra contro il popolo. Fermare questo governo è un atto d'amore per l'Italia" "Gli italiani devono sapere che con questa manovra finiremo per pagare più per interessi sul debito che per sanità, scuola e strade", dice il presidente del Parlamento europeo

Condividi

"E’ una manovra contro il popolo. Una finanziaria che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud, con molto assistenzialismo e pochi investimenti per la crescita. Danneggia il risparmio, fa aumentare il costo del mutui e dei prestiti a famiglie e imprese. Ci renderà meno sovrani, più dipendenti dai mercati finanziari. Gli italiani devono sapere che con questa manovra finiremo per pagare più per interessi sul debito che per sanità, scuola e strade". Lo scrive su Facebook il presidente del Parlamento Ue e vicepresidente di FI Antonio Tajani. "Dall’insediamento di questo governo abbiamo già pagato interessi aggiuntivi sul debito per quasi 2 miliardi, che si aggiungono ai 70 che già paghiamo ogni anno. Stiamo caricando sulle spalle dei nostri figli un debito che ruberà il loro futuro", aggiunge.Aver dato il via libera ad un governo gialloverde e’ stato un gesto di responsabilità per il Paese. Fermarlo è un atto d’ amore per l’Italia e per gli Italiani. Noi non molliamo", conclude il presidente del Parlamento europeo.