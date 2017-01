Incidente mortale a Riola Sardo Anziano travolto e ucciso nell'Oristanese, è caccia all'auto pirata

Un pensionato di Riola Sardo (Oristano), Giovanni Antonio Pinna, di 74 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre camminava sul ciglio della strada principale del paese, proprio davanti alla sua abitazione.L'incidente è avvenuto poco dopo le 18. Mentre l'automobilista fuggiva, sono subito scattati i soccorsi ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Riola e della Compagnia di Oristano, che sulla base di alcune testimonianze avrebbero già identificato il responsabile dell'incidente, ora ricercato. Rischia l'imputazione per omicidio stradale.