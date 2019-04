L'accusa era di favoreggiamento Aosta, assolto l'ex procuratore Pasquale Longarini Nel 2017 il magistrato era finito ai domiciliari, il pm aveva chiesto tre anni

L'ex procuratore di Aosta, Pasquale Longarini, già accusa nel processo per il delitto di Cogne e ora giudice civile a Imperia, è stato assolto dalle accuse di induzione indebita, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento nell'ambito di una indagine per la quale il 30 gennaio 2017 era finito ai domiciliari.Lo ha deciso il gup di Milano Guido Salvini al termine del processo con rito abbreviato a carico anche di altre due persone, l'imprenditore Cuomo e l'albergatore Sergio Barathier, entrambe assolte. Respinta dunque la richiesta a 3 anni di carcere avanzata dal pm Giovanni Polizzi.Longarini è stato assolto da tutte le accuse "perché il fatto non sussiste". Era finito sul banco degli imputati con l'accusa di aver favorito l'amico Gerardo Cuomo, imprenditore titolare del Caseificio Valdostano. Longarini, presente oggi in aula, ha esultato dopo la lettura del verdetto.