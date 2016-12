L'inchiesta Appalti Consip, in corso interrogatorio a ministro Lotti

E' in corso in questi minuti l'interrogatorio del ministro dello Sport Luca Lotti da parte dei magistrati che indagano sulla vicenda degli appalti Consip.Lotti, che è assistito dal professor Franco Coppi, ha personalmente sollecitato l'interrogatorio ed ora sta rispondendo secondo quanto si è appreso alle domande del magistrato.Il fascicolo che vede indagato Lotti è un procedimento stralcio dell'inchiesta avviata a Napoli sugli appalti e inviata a Roma per competenza territoriale. Nell'inchiesta è coinvolto anche il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Tullio Del Sette, che nei giorni scorsi si è recato in procura per essere sentito dai magistrati.Non appena raggiunto dalla notizia, diffusa su alcuni quotidiani, dell'indagine a suo carico, il ministro Lotti aveva sottolineato in un messaggio su Facebook : "E' una cosa che non esiste e non ho voglia di lasciarla sospesa. Noi non scappiamo dalle indagini: siamo a totale disposizione di ogni chiarimento da parte dell'autorità giudiziaria. La verità, del resto, è più forte di qualsiasi polemica mediatica e non vedo l'ora di dimostrarlo".