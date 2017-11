Napoli ​Appalti sospetti: arresti domiciliari per dg del Cardarelli accusato di corruzione

Il direttore generale dell'ospedale di Napoli Cardarelli, Ciro Verdoliva, è stato arrestato. Secondo quanto si è appreso Verdoliva deve rispondere di corruzione e abuso d'ufficio in una inchiesta su appalti pilotati. Al manager sarebbero stati concessi i domiciliari.Oltre al manager Ciro Verdoliva, il gip di Napoli ha emesso un mandato d'arresto per corruzione anche per l'imprenditore Alfredo Romeo. Anche a Romeo sono stati concessi i domiciliari.Complessivamente, secondo quanto si è appreso, le misure cautelari emesse su richiesta dei pm di Napoli sono 16 e riguardano una indagine per un appalto di servizi al noscomio partenopeo, il più grande del Mezzogiorno, assegnato per gli inquirenti attraverso una procedura truccata anche grazie a Verdoliva.