2019/11/14 11:30

Insidie sul web Appello del Papa: i big della tecnologia tutelino i minori dagli abusi "Vogliamo bandire dalla faccia della terra la violenza e ogni tipo di abuso nei confronti dei minori". E' la missione che papa Francesco indica a leader religiosi, istituzioni e grandi colossi del web in occasione del summit internazionale in corso in Vaticano per trovare rimedi concreti alle insidie sul web per i minori e ad ogni forma di abuso

"E' ormai evidente" che le grandi compagnie del mondo digitale "non possono considerarsi completamente estranee all'uso degli strumenti che mettono nelle mani dei loro clienti. È ad esse quindi che rivolgo oggi il più impellente appello alla responsabilità nei confronti dei minori, della loro integrità e del loro futuro". Così il Papa. "Senza il pieno coinvolgimento delle società del settore, senza una piena consapevolezza delle ricadute morali e sociali della loro gestione e del loro funzionamento, non sarà possibile garantire la sicurezza dei minori nel contesto digitale".



