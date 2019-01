Apple affonda a Wall Street: -10%

Il titolo Apple è arrivato a cedere il 10%, il calo giornaliero peggiore da sei anni. Il sell-off è dovuto al taglio delle guidance sui ricavi del primo trimestre fiscale annunciato ieri del gruppo quando i mercati americani avevano già chiuso. Il titolo ha aperto gli scambi odierni a 143,98 dollari, si è spinto al minimo intraday di 142,08 dollari e ora segna un -9,3% a 143,21 dollari.Da ieri, la capitalizzazione è scesa di circa 70 miliardi di dollari a 679,7 miliardi, lontano dal top di 1.100 miliardi di dollari raggiunto lo scorso agosto quando l'azienda divenne la prima in Usa a conquistare un valore di mercato di mille miliardi di dollari.Di conseguenza Apple rischia di chiudere la seduta odierna come quarta azienda americana quotata maggiore, sotto Alphabet (fino ieri al quarto posto) e dietro a Microsoft e Amazon, rispettivamente al primo e al secondo posto.Intanto gli analisti hanno tagliato il prezzo obiettivo sul titolo Apple. Rod Hall, analista di Goldman Sachs, lo ha portato a 140 da 182 dollari. Nomura lo ha ridotto a 175 da 185 dollari mantenendo il rating "neutrale". Canaccord Genuity ha lasciato il rating "comprare" aspettandosi che l'azione arrivi a valere 190 dollari, non più ai 225 dollari attesi fino a ieri. Anche Baird resta ottimista con una raccomandazione pari a "outperform" ma il target price è stato ridotto a 185 da 230 dollari. Gli esperti di Wedbush hanno portato a 200 da 275 dollari l'obiettivo di prezzo lasciando a loro volta il rating a "outperform". Jefferies consiglia di comprare il titolo, visto a quota 160 dollari e non più a 225 dollari. Secondo Morgan Stanley, il titolo va sovrappesato in portafoglio ma il target price è stato limato a 211 dollari da 236 dollari. Bank of America ha a sua volta ridotto l'obiettivo di prezzo, a 196 da 220 dollari. Macquarie ha invece bocciato il titolo a "neutrale" da "outperform" e Loop Capital da "comprare" a "tenere". Citigroup resta convinto che il titolo sia da acquistare anche se varrà 170 dollari e non più 200.