Informazione Approvate le linee guida di riforma dell'Ordine dei giornalisti Si va verso il superamento delle barriere all'accesso

Condividi

Approvate a larga maggioranza dal Consiglio nazionale le linee guida della riforma dell'Ordine dei giornalisti che, in base alla proposta della categoria per porre al centro il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, si chiamerà Ordine del giornalismo.Nell'idea ampiamente condivisa, il superamento di ogni barriera all'accesso che avverrà per formazione accademica d'intesa con l'Ordine.Attesa una conferenza stampa nella sede del Consiglio nazionale dell'Odine a Roma in via Sommacampagna 19.