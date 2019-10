Tra le vittime gli avventori del locale Apre il fuoco in un bar a Kansas City, 4 morti e 5 feriti L'attacco è avvenuto nelle prime ore di domenica tra la 10th e Central Avenue

Quattro persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite dopo che un uomo è entrato in un bar a Kansas City e ha aperto il fuoco contro gli avventori. Lo ha riferito l'emittente Nbc News, citando la polizia locale secondo la quale il sospetto è in fuga. L'attacco è avvenuto nelle prime ore di domenica tra la 10th e Central Avenue.Ricoverati in ospedale, i feriti sono in condizioni stabili, riferisce l'emittente Abc. La chiamata di soccorso è giunta alle 01.27 della scorsa notte ora locale, riferisce il portavoce della polizia di Kansas City, TJ Tomasic. Il sospetto, che viene descritto come un uomo di origine ispanica, è entrato in un bar del centro ed ha aperto il fuoco sugli avventori.