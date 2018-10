Aprilia (Latina) Il pensile si stacca e schiaccia e uccide bambino di sei anni sotto gli occhi del nonno L'episodio ad Aprilia, in provincia di Latina. Per gli investigatori si è trattato di un tragico incidente. Il bambino era arrivato con la famiglia da Terracina per andare a trovare il nonno e altri parenti. Ma quello che doveva essere un sabato spensierato in famiglia si è trasformato in un'enorme tragedia.

Una tragedia assurda, atroce. Un ordinario pomeriggio in famiglia si è trasformato in tragedia a Campoverde, vicino a Latina. Un bambino di 6 anni è morto dopo essere stato travolto da un armadio che gli è caduto addosso. L'incidente si è verificato a casa del nonno, inutile la corsa in ospedale.All'arrivo al pronto soccorso di Aprilia per il bambino non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si occupano del caso.La dinamica esatta di quello che è accaduto è ancora da accertare ma da una prima ricostruzione, sembra che il bambino si trovasse in cucina con il nonno. Lo stava guardando mentre effettuava dei piccoli lavori di ristrutturazione. All'improvviso quell'armadio pesante si è staccato dalla parete e lo ha travolto schiacciandolo. L'incidente si è verificato davanti agli occhi increduli del nonno che ha cercato di soccorrerlo e, disperato, ha immediatamente chiesto aiuto. A precipitarsi anche il papà del bambino. Poi la corsa in ospedale dove, purtroppo, il bimbo è arrivato cadavere.Per gli investigatori si è trattato di un tragico incidente. Il bambino era arrivato con la famiglia da Terracina per andare a trovare il nonno e altri parenti. Ma quello che doveva essere un sabato spensierato in famiglia si è trasformato in un'enorme tragedia.Ed esattamente un anno fa un bimbo di 4 anni morì a Marcon, vicino a Venezia, schiacciato da un armadio della sua cameretta mentre a casa era in corso la festa di compleanno della mamma. Il bimbo aprì una delle ante e forse, non arrivandoci perché troppo in alto, provò ad arrampicarsi. Ma il mobile non era fissato al muro e cadde schiacciandolo. Il bimbo morì in ospedale dopo una notte di agonia.