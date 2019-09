L'emittente Usa cita fonti vicine all'indagine Attacco ad impianti petroliferi sauditi, Cnn: "Missili lanciati dall'Iran" Voci di rapida ripresa della produzione saudita: in calo le quotazioni del petrolio

Centrale di Abqaiq (14 settembre)

Vi è "un'altissima probabilità" che l'attacco di sabato alle due maxi raffinerie saudite sia stato lanciato da una base in Iran vicino al confine con l'Iraq. E' quanto hanno stabilito - secondo la Cnn che cita fonti vicino alle indagini - gli investigatori americani e sauditi. L'attacco è stato compiuto con l'utilizzo di missili cruise - insieme a droni - che volano a bassa quota e la loro traiettoria era da nord della centrale petrolifera di Abqaiq, che è stata colpita da più di una decine di proiettili nelle prime ore di sabato mattina.I missili, secondo l'attuale valutazione degli investigatori, hanno sorvolato il sud dell'Iraq e lo spazio aereo kuwaitiano prima di raggiungere i loro obiettivi. Lunedì il Kuwait ha annunciato di aver avviato un'indagine sui rapporti di avvistamenti di droni o missili poco prima che gli obiettivi sauditi fossero colpiti.La quotazioni del petrolio intanto sono in forte calo a Londra, con il greggio di qualità Brent che è arrivato a perdere oltre il 6% fino a 64,48 dollari e il Wti a New York in calo di oltre il 5% a 59,58 dollari. Le vendite si sono accentuate dopo indiscrezioni raccolte dalla Reuters che parlano di una rapida ripresa della produzione da parte dell'Arabia Saudita, che sarebbe vicina a ripristinare il 70% della sua produzione - dimezzata dall'attacco ai suoi impianti - e nel giro di tre o quattro settimane tornerebbe al 100%.