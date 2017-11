Lancio dallo Yemen Arabia Saudita, abbattuto un missile vicino a Riad Secondo la rete ufficiale saudita Al-Ekhbariya il missile era di "dimensioni ridotte e non ha causato né danni né feriti"

Le forze armate saudite hanno intercettato e abbattuto un missile balistico vicino all'aeroporto della capitale Riad. Missile lanciato dallo Yemen, a sud, dove dal 25 marzo 2015 una coalizione sunnita guidata dai sauditi sta combattendo contro i ribelli sciiti Houthi sostenuti da Teheran.Il missile era diretto verso all'aeroporto King Khalid di Riad, ad almeno 900 km dal confine con lo Yemen, e ha sorvolato la capitale saudita, che si trova subito a sud dello scalo aereo.Con ogni probabilità si tratta di un missile di fabbricazione sovietica Scud, modificato e conosciuto come Burkan (Vulcano). Non è la prima volta che i ribelli sciiti yemeniti colpiscono l'Arabia Saudita, culla del wahabismo (l'intepretazione piu severa dell'Islam sunnita) con questi Scud modificati.Il 5 giugno 2015 le difese saudite riuscirono ad intercettare uno Scud lanciato dagli Houthi, impossessatisi dell'arsenale yemenita. Lo scorso 6 febbraio un altro Scud modificato ha centrato una base militare saudita, Mazahimiah, alla periferia occidentale di Riad.Il 22 luglio sempre un Burkan - che ha una gittata massima di 2.000 km - ha centrato una raffineria del colosso petrolifero statale saudita Armanco nella regione di Yanbu, causando un vasto incendio.Secondo la rete ufficiale saudita - voce dello Stato - Al-Ekhbariya il missile sarebbe stato di "dimensioni ridotte e non ha causato né danni né feriti".I ribelli sciiti Houthi dello Yemen hanno rivendicato di aver lanciato il missile contro l'aeroporto di Riad, stando a quanto riportato dalla televisione Al-Masirah.