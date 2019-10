Nuovo corso Arabia Saudita, ora le donne potranno andare in albergo anche da sole E per le coppie di turisti non sarà più obbligatorio essere sposati. E' il nuovo corso voluto dal principe ereditario Mohammad bin Salman per il cosiddetto programma 'Vision 2030'

L'Arabia Saudita ha annunciato che permetterà alle coppie straniere non sposate di dormire nella stessa camera di hotel nell'ambito dell'apertura del regno ai visti turistici per la prima volta.In una dichiarazione pubblicata su Twitter, inoltre, l'autorità per il turismo comunica anche che alle donne saudite che viaggiano sole - e non solo a quelle straniere - sarà consentito soggiornare negli alberghi presentando un documento di identità valido. In passato le coppie che volevano soggiornare in hotel dovevano provare di essere sposate. "Ora non è più richiesto per i turisti", spiega l'autorità saudita per il turismo.Lo scorso 27 settembre l'Arabia Saudita ha annunciato che apre le porte ai turisti, con l'obiettivo di diversificare la sua economia, dipendente dal petrolio. Precedentemente il regno emetteva solo i visti per pellegrini musulmani, lavoratori stranieri e recentemente per gli spettatori di eventi sportivi e culturali. L'apertura al turismo è uno dei punti centrali del programma di riforme Vision 2030 del principe ereditario Mohammed bin Salman, per preparare la più grande economia araba a un'era post petrolio.Adesso i cittadini di 49 Paesi hanno diritto a chiedere visti elettronici online o visti all'arrivo in Arabia Saudita: fra questi Paesi ci sono Usa, Australia e diversi Stati europei. Il 28 settembre, tuttavia, le autorità saudite hanno avvertito che rischieranno multe i turisti che violeranno la "decenza pubblica", con atteggiamenti che includono dimostrazioni pubbliche di affetto e abbigliamento ritenuto indecoroso.