MONDO

2017/11/05 08:17

Arabia Saudita: retata anticorruzione, arrestato anche il principe Alwaleed Undici principi sauditi, quattro ministri, agenti e diverse dozzine di ex ministri sono finiti in manette per ordine della commissione anti-corruzione costituita dal re Salman e guidata dal principe ereditario Mohamed bin Salman

