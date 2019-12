Taranto Arcelor Mittal, udienza Riesame su Altoforno 2: decisione entro il 7 gennaio

E' terminata l'udienza al Tribunale del riesame di Taranto che, in sede di appello, è chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato dai legali dell'Ilva in As contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l'istanza di proroga della facoltà d'uso per l'Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico.L'impianto è finito sotto sequestro nel giugno del 2015 dopo la morte di Alessandro Morricella, l'operaio 35enne originario di Martina Franca investito da una fiammata mista a ghisa incandescente mentre misurava manualmente la temperatura.I giudici si sono riservati la decisione e hanno tempo fino al 7 gennaio, a quanto si è appreso, per depositare il provvedimento.Intanto, i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, Ardito, Danovi e Lupo, saranno domani, ultimo giorno dell'anno, a Taranto. Avranno un incontro tra gli altri col sindaco Rinaldo Melucci e con l'arcivescovo Filippo Santoro. Dovrebbe anche esserci un loro passaggio in stabilimento.