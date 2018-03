Presentata la 16a edizione Architettura, inaugurazione Biennale Venezia il 26 maggio: al centro la questione dello spazio La manifestazione, intitolata "FREESPACE", è curata da Yvonne Farrell e Shelley McNamara e sarà aperta al pubblico fino al 25 novembre

Sarà aperta da sabato 26 maggio a domenica 25 novembre, ai Giardini e all'Arsenale di Venezia, la 16a Mostra Internazionale di Architettura.La manifestazione, intitolata "FREESPACE", è curata da Yvonne Farrell e Shelley McNamara e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. La vernice avrà luogo nei giorni 24 e 25 maggio mentre la cerimonia di premiazione e di inaugurazione si svolgerà sabato 26 maggio."L'obiettivo è di promuovere il 'desiderio' di architettura - ha spiegato Baratta precisando di voler porre al centro dell'attenzione la questione dello spazio, della qualità dello spazio, dello spazio libero e gratuito - la volontà di creare FREESPACE può risultare in modo specifico come caratteristica propria di singoli progetti. Ma Space, free space, public space possono anche rivelare la presenza o l'assenza in genere dell'architettura, se intendiamo come architettura il pensiero applicato allo spazio nel quale viviamo e abitiamo. E la Mostra ci darà esempi, insegnamenti e motivi di discussione".Ai 71 partecipanti alla Biennale saranno affiancati quelli raccolti in due sezioni speciali: la prima, composta da 16 partecipanti, si intitola "Close Encounter, meetings with remarkable projects" e presenterà lavori che nascono da una riflessione su progetti noti del passato; la seconda, 13 partecipanti, dal titolo "The Practice of Teaching", raccoglierà lavori sviluppati nell'ambito dell'insegnamento.La Mostra sarà affiancata da 65 Partecipazioni nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all'Arsenale e nel centro storico di Venezia. Sono 7 i paesi presenti per la prima volta alla Biennale Architettura: Antigua & Barbuda, Arabia Saudita, Guatemala, Libano, Mongolia, Pakistan e Santa Sede (con un proprio padiglione sull'Isola di San Giorgio Maggiore). Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto e promosso dal Ministero dei Beni Culturali, sarà curato Mario Cucinella con il titolo di 'Arcipelago Italia'.