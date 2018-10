Buenos Aires Argentina, Cristina Kirchner e figli processati per riciclaggio Attraverso una società immobiliare in Patagonia

L'ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, e i suoi due figli saranno processati per riciclaggio di denaro attraverso una società immobiliare di famiglia in Patagonia, nel sud del Paese. Lo ha annunciato la magistratura.Ex avvocato, invischiata in sette procedimenti, professa innocenza e dice di essere vittima di una perquisizione giudiziaria. Rappresenta la principale figura di opposizione al presidente di centro destra, Mauricio Macri. In questa vicenda ribattezzata Los Sauces, dal nome della società incriminata, due capi di azienda vicini ai Kirchner, Cristobal Lopez e Lazaro Baez, saranno anche loro processati.Secondo l'accusa, tra gennaio 2009 e mars 2016, l'ex presidente (2007-2015) è stata al vertice di un'associazione illecita e aveva organizzato "un sistema di riciclaggio di fondi di origine illegale attraverso la Los Sauces SA". Nel complesso, dovranno essere processate diciotto persone.La data del processo non è ancora stata fissata, ma dovrebbe essere nel 2019. Nell'ottobre 2019, Cristina Kirchner potrebbe essere candidata per un terzo mandato presidenziale.Cristina Kirchner è recentemente stata incriminata nella gigantesca vicenda di tangenti denominata "Libretti della corruzione". Dal 2003 al 2015, Kirchner e suo marito Nestor, presidente dal 2003 al 2007, e i membri del loro governo sono sospettati di aver incassato tangenti per 160 milioni di dollari in cambio di appalti pubblici.In questa vicenda, il giudice Claudio Bonadio ha chiesto invano la custodia cautelare per Kirchner. Senatrice dal 2017, dispone dell'immunità parlamentare che la "scherma" dalla custodia cautelare, ma può essere incriminata, processata, condannata e continuare a esercitare le sue funzioni.