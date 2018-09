Buenos Aires Argentina, incriminata ex presidente Kirchner Per scandalo 'Quaderni di corruzione'

Condividi

L'ex presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015) è stata incriminata dal giudice che indaga sullo scandalo conosciuto in Argentina come "Quaderni della corruzione" che ha chiesto la revoca della immunità parlamentare per arrestarla. Lo affermano i media.Il giudice Claudio Bonadio sospetta che sia stata responsabile, insieme al marito Nestor Kirchner, presidente dal 2003 al 2007, di un sistema di corruzione nel quale i capi di impresa versavano tangenti in cambio di commesse pubbliche.