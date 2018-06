Annullata amichevole con Israele Argentina: nulla contro Israele, salvaguardiamo atleti Presidente Federcalcio Tapia: 'Chiediamo scusa agli israeliani'

"Chiediamo scusa a tutti gli israeliani che hanno comprato i biglietti e avrebbero voluto assistere ad una partita che era un messaggio di pace: non abbiamo nulla contro Israele, ma dobbiamo salvaguardare la sicurezza dei nostri atleti'': così dal ritiro dell'Argentina a Barcellona il n.1 della Federcalcio di Buenos Aires, ClaudioTapia, ha spiegato la decisione di annullare l'amichevole con Israele prevista a Gerusalemme.''Il calcio inizia e finisce in un campo di gioco e non ha nulla a che fare con la violenza, trascende le religioni, trascende i sessi, perché tutti giocano a pallone", ha aggiunto Tapia.''Siamo concentrati per i Mondiali e metteremo tutte le nostre energie nella coppa del Mondo. Lasciamo aperta la possibilità di poter collaborare insieme in futuro, in Israele o in altre parti del mondo'', ha concluso.